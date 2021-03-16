В Хмельницком водитель под наркотическим опьянением на большой скорости въехал в кафе, а затем сбежал с места происшествия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Момент аварии сняла камера видеонаблюдения. Это произошло ночью, когда маленькая палатка была закрыта", - говорится в видеоматериале.

Горе-автомобилист бросил машину и убежал. Однако патрульные нашли беглеца и составили три протокола: за совершение ДТП, побег с места происшествия и вождение в состоянии наркотического опьянения.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве арестовали банду, которая изготавливала наркотики в трех лабораториях.

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