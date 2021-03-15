Фонд социального страхования Украины сообщил о задержках выплат больничных и декретных. По информации фонда, в настоящее время задержка составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн.

Об этом сообщается в Фейсбуке организации.

"Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования", - сказано в посте пресс-службы фонда.

Кроме указанных 1,8 млрг грн не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн. Срок их оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

"В ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат", - отметили в фонде.

Там также объяснили, что имеющаяся задолженность была накоплена в декабре из-за резкого роста расходов.

"Из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и пр.", - сообщил фонд.

Чтобы ускорить получение помощи, там посоветовали не тянуть с подачей заявлений-расчетов, с чем были связаны многочисленные задержки выплат (кроме роста расходов из-за пандемии).

"Фонд осуществляет финансирование на основании полученной от вашего работодателя заявления-расчета - именно от даты ее подачи, в первую очередь, зависит дата выплаты. Не теряйте связь со своим работодателем, бухгалтером и комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию вашего предприятия", - посоветовали в фонде.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада поддержала законопроект, которым вводятся компенсации за задержку выплаты пенсий и зарплат.

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