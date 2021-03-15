В Румынии показали самого красивого в мире пса породы тибетский мастиф.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Пса зовут Босс. В свои 4 года Босс успел побывать в десятках стран и завоевал более 350 наград на различных конкурсах. Несмотря на свои большие габариты, а весит он целых 90 кг, Босс имеет очень мягкий и общительный характер", - говорится в сюжете.

Хозяин регулярно ухаживает за своим любимцев - постоянно его расчесывает и играет с ним. Кроме того, хозяин смастерил деревянную копию Босса в реальный рост.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Харькове пройдет выставка собак, посвященная памяти Кернеса.

Также мы рассказывали, как собака Байдена покусала охранника, который застал ее врасплох.