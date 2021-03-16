Исключенный из партии "Слуга народа" Александр Дубинский написал публичное обращение к президенту Владимиру Зеленскому. В нем парламентарий обвинил главу государства в попрании Конституции и других законов.

Обращение появилось в Телеграм-канале Дубинского. "Страна" приводит его полный текст.

"Сегодня Украина ждала исторического события. Как ранее анонсировал гордонистый предсказатель. И оно осуществилось.



На сайте партии "Слуга народа" появилась новость: "Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. Об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко".

Но не это событие является историческим.

Хотя изумителен сам факт, что распоряжением одного человека, уже без всякого прикрытия фиговыми листочками якобы коллегиальности осуществляется данный процесс.

Это всего лишь документальное оформление решения другого человека, который побоялся ответить на заданный мной вчера простой и ясный вопрос: "Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?"



24 часа, которые я отвёл президенту Зеленскому для ответа, истекли.



И вот оно – историческое событие, состоявшееся сегодня.

Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя! Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей, которые за Вас, Владимир Александрович, проголосовали - ничего не значат, потому что вся абсолютная власть принадлежит одному человеку.



Ибо на всё воля монарха, который по своему усмотрению вершит судьбы страны.



Можно долго высмеивать всю эту историю с подпольной конференцией анонимных партийцев, по требованию которых якобы проводилась конференция областной организации, ни один член которой, и я в том числе как её глава, не были уведомлены о тайной конференции анонимных партийцев, ни о повестке дня, ни о времени проведения тайного и таинственного сборища слуг-анонимов.



Но это детали деятельности аферистов, которые не так важны и не должны нас отвлекать от главного.

Для начала открою ещё один маленький секрет. Вопрос, который я вчера публично задал Вам, я задал от имени избирателей. А до этого мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке.

Но это всего лишь его слова, а не Ваши. Хотя Вы вполне могли находится рядом с ним, когда он делал этот звонок.



Но вопрос не во мне.



Вы, Ваше президентское величество, перешли на открытый обман людей. Людей, которые за Вас голосовали и 2/3 этих людей Вам уже не доверяют.



Я Вам доверял. Доверял Вам сильно и искренне. Я голосовал за Ваши инициативы и предложенные Вами кадры, хотя и сомневался во многих из них. В премьер-министрах (ездунах по Кабмину и шмыгалящих по ушам людей), министрах, отдельные из которых честно признавались, что они дебилы, генеральных прокурорах, которые, ещё не придя на должность, теряли материалы дела по убийству Гонгадзе, и так далее.

Я, конечно, не снимаю с себя ответственности, но я слишком, чересчур Вам доверял. Я верил в Вашу искренность. А оказалось, что это была не искренность. За маской искренности скрывалась великолепная игра талантливого актёра.



Я до последнего боролся за Вас. Я понимал уже многое в процессах, которые происходят в последнее время. Мне многие неприятные вещи были известны. Но я не хотел верить в то, что меня, как и абсолютное большинство людей, подло и коварно обманул актёрский талант.



Но после того как я убедился в том, как поступают с людьми на примере Киевской областной организации, как фальсифицируют и подменяют выбор людей, не считаются с этим выбором – я просто не имею права молчать.



У Вас, Ваше президентское величество, в Вашей величественной голове существует глубоко ошибочное понимание, которое тиражирует Ваша многочисленная аферистическая свита и обслуга, о том, что именно Вы привели меня в политику и в парламент.



Вот недавно об этом намекнул один из Ваших сценаристов Костюк. Я ему ответил жёстко по одной простой причине. Я борьбой с Порошенко начал заниматься гораздо раньше Вас, как и вообще поднимать опасные темы. Нас с Вами показывали на одном и том же телеканале, который безусловно помог нам в нашей с Вами политической карьере. Но в отличие от Вас, при президенте Порошенко меня реально преследовали.



А Вы в это время, как и много лет до этого, просто спокойно занимались своим бизнесом, поддерживая тёплые отношения и со всеми олигархами, и со всеми президентами.

И я убеждён, что если бы не телевизионный канал, на котором нас с Вами показывали, как и Ваш замечательный сериал "Слуга народа", то Вы не стали бы президентом, а я не стал бы народным депутатом Украины. Такова уж магия телевидения, которая, безусловно, помогает талантливым людям в их карьерном росте.



По поводу того, о чём меня спрашивают отдельные оппоненты, заявляя о том, что я якобы должен сложить мандат народного депутата Украины.



Этот мандат получен мною от людей, которые меня избрали, перед которыми я несу ответственность, и раскидываться и разбрасываться этой ответственностью, быть легкомысленным могут только безответственные артисты разговорного жанра, а не государственные деятели.



Поэтому, и Вы, и я обречены нести эту ответственность перед теми, кто нас избрал, и поэтому и Вы, и я, не смотря на всё то, что произошло, не смотря на Ваше недостойное поведение, должны каждый день, каждый час и каждую минуту действовать в интересах украинского народа и Украины.

Чего я от Вас, Ваше президентское величество, буду добиваться несмотря на то, как Вы к этому относитесь.

У Вас ещё остаётся небольшой шанс порвать с аферистами и мошенниками и начать реально служить украинскому народу.

Помните, главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого Вы так блестяще сыграли, в самом конце сериала послал в *опу тех, кто пытается незаконно осуществлять внешнее управление независимым и суверенным государством? К сожалению, это было только в кино.



А пока на деле партия "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников", - сокращённо "САМ". Партией "САМ", которой единолично правит САМ, его президентское величество, Владимир Александрович Зеленский".

Ранее "Страна" рассказывала об исключении Дубинского из пропрезидентской партии.

Мы также разбирались, будет ли в связи с этим бунт во фракции.