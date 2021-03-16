Озвучена статистика заболевших туберкулезом в феврале, фото: zemlyaivolya.net

В феврале 2021 в Украине официально зарегистрировано 1434 случая туберкулеза, на две сотни случаев больше, чем в январе.

Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, из 1174 новых случаев заболевания:

  • 258 пациентов с рецидивом;
  • 32 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;
  • 76 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;
  • 36 других случаев; 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в феврале текущего года от туберкулеза лечились 12 174 человека.

Напомним, что в январе текущего года в Украине выявили 1 265 случаев заболевания туберкулезом.

Также мы писали, что в Украине официально было зарегистрировано 1395 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в феврале.

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