В МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились туберкулезом в феврале
В феврале 2021 в Украине официально зарегистрировано 1434 случая туберкулеза, на две сотни случаев больше, чем в январе.
Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Так, из 1174 новых случаев заболевания:
- 258 пациентов с рецидивом;
- 32 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;
- 76 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;
- 36 других случаев; 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.
Всего в феврале текущего года от туберкулеза лечились 12 174 человека.
Напомним, что в январе текущего года в Украине выявили 1 265 случаев заболевания туберкулезом.
Также мы писали, что в Украине официально было зарегистрировано 1395 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в феврале.
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