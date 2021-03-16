В феврале 2021 в Украине официально зарегистрировано 1434 случая туберкулеза, на две сотни случаев больше, чем в январе.

Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, из 1174 новых случаев заболевания:

258 пациентов с рецидивом;

32 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;

76 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;

36 других случаев; 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в феврале текущего года от туберкулеза лечились 12 174 человека.

Напомним, что в январе текущего года в Украине выявили 1 265 случаев заболевания туберкулезом.

Также мы писали, что в Украине официально было зарегистрировано 1395 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в феврале.