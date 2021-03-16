Главсанврач: заражение после вакцинации

Хитом дня стало сообщение главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что он заразился коронавирусом. И не просто заразился, а на 13-й день после прививки индийской вакциной "Ковишилд".

Правда, главсанврач тут же разъяснил, что никакой "зрады" нет: мол, вакцина максимально начинает действовать только на 22-й день после укола, а он этого рубежа не дождался. Но зато теперь будет болеть легко и с комфортом.

Несмотря на бьющий фонтаном оптимизм, "зрада" все-таки произошла – и не столько в самом факте заболевания Ляшко после прививки, а именно в его разъяснениях. Потому что только теперь, спустя почти месяц после начала вакцинации, население вдруг узнало, что еще три недели после заветного укола оно будет подвержено риску заражения почти на том же уровне, как если бы не кололось.

А почему об этом не предупреждали, когда вакцинация начиналась? Возможно, в инструкции к препарату все это написано, однако абсолютное большинство граждан пока в глаза не видели не только инструкцию, но и сам препарат.

Однако это еще не вся "зрада". Тот же главсанврач сообщил, что максимальная эффективность вакцины (76%) наступает в период с 22-го по 90-й день после однократного укола. И это означает, что фактический "срок годности" прививки – три месяца. То есть все счастливые обладатели иммунитета, приобретенного в последние недели, уже в начале лета его потеряют. И что потом?

По-хорошему, всех, кто был привит по одному разу, в течение следующих трех месяцев должны привить еще раз, – тогда вакцинация действительно становится эффективной. Но возможно ли это?

Вчера была опубликована статистика по количеству привитых на сто человек в Европе – Украина прочно занимает последнее место в списке, не дотягивая до 0,1% (в то время как средний показатель на континенте – 11-15%). С такими темпами к концу весны мы в лучшем случае дотянем до 1%. А потом встанет дилемма: продолжать прививать новых граждан или остановить их вакцинацию и по второму разу колоть уже привитых. В любом случае это будет означать либо то, что качественной вакцинации (если это понятие вообще применимо к "Ковишилду") не будет, либо то, что она затянется на необозримо долгий срок.

И потому снова встает вопрос о том, что Украине необходимо собственное производство вакцин. Пусть даже не "Спутника", который готовы были делать в Харькове, а какой-то другой, – но производить ее нужно у нас. Потому что иначе коронавирус никогда не закончится.

Гордонов день: почему не "бабахнул" фильм о "вагнеровцах"

А вообще-то хитом дня должно было стать не заявление главсанврача. Как известно, на прошлой неделе журналист Дмитрий Гордон именно на прошедший понедельник анонсировал некое грандиозное событие, в результате которого для всей страны эти сутки будут очень тяжелыми и определяющими.

Почти сразу же выяснилось, что речь идет о фильме по провалу спецоперации с "вагнеровцами", а вчера стало известно, что его премьера перенесена на 5 апреля. Правда, "перенес" эту дату сам Гордон. И потому непонятно - насколько и эта информация достоверно.

Хотя в "Биллингкэт" и подтверждают, что такой фильм готовят, но без какой-либо конкретики.

Между тем, вся эта история сдувается – вне зависимости от того, когда состоится премьера фильма, – всего от одного вопроса: а что такого важного для Украины во всей этой истории с "вагнеровцами"?

Представим, что спецоперация по заманиванию бойцов частной военной компании "Вагнер" действительно имела место и что она удалась. И что мы получаем в результате?

32 "вагнеровца" оказываются в руках СБУ, которой предстоит доказать, что 14 из них воевали на Донбассе на стороне сепаратистов (остальных можно сразу отпускать). И даже если по какой-то части такие доказательства найдут, можно не сомневаться: изобличенные военные скажут, что воевали на Донбассе добровольцами.

Максимум, что из этого можно выжать, – это мало кому интересный судебный процесс и пополнение "обменного фонда".

И ради всего этого затевалась грандиозная спецоперация трех спецслужб? Да у нас каждые полгода задерживают бывших "министров ДНР", которых в целях пропаганды можно было бы использовать гораздо лучше и дешевле, – но после задержаний все эти "министры" куда-то исчезают. А тут из-за нескольких "добровольцев" для всей страны должен наступить "тяжелый и определяющий момент"?!

Нам пытаются объяснить, что "тяжесть момента" в другом – мол, топ-чиновники в Офисе президента слили информацию белорусам и тем сорвали грандиозную спецоперацию, а теперь будут изобличены, и их изгнание приведет к кризису в нынешней системе власти. При этом ситуация нагнетается специально, чтобы виновные во главе с руководителем ОП не соскочили с крючка.

Хотя, учитывая "грандиозность" всей этой спецоперации, "виновным" нужно выписать премию за то, что они избавили страну от ненужного дипломатического скандала и немалых штрафов за посадку чужого самолета на украинской территории.

А наказать за всю эту историю нужно тех "специалистов" из спецслужб, которые разработали дорогостоящую и никому не нужную операцию. Если, конечно, она вообще была.

Дубинского "вычистили" из "Слуги народа"

Если подходить к вопросу главного события дня более ответственно, то таковым, пожалуй, является официальное заявление партии "Слуга народа" об исключении из ее рядов нардепа Александра Дубинского.

Сенсации в таком заявлении нет – больше того, съезд "Слуги народа" вообще собирали в первую очередь для того, чтобы убрать Дубинского с руководства киевской областной организации партии, внеся изменения в устав партии. Однако по последствиям для страны это внутрипартийное решение может оказаться более важным, чем широко рекламирующийся фильм о "вагнеровцах".

Если подходить с формальной точки зрения, то таким решением "СН" высекла сама себя: ведь, когда решался вопрос о пребывании Дубинского в провластной фракции, речь шла о временном исключении – до выяснения причин, по которым Штаты наложили санкции на депутата. Однако теперь об этой "временности" забыли, и нардепа зачищают отовсюду.

Причем, если сопоставить данную информацию с тем, что "группе Коломойского" во фракции "Слуги народа" перестанут платить "конвертные", то становится очевидным, что удар наносится не по конкретному депутату, а в целом по группе влияния конкретного олигарха.

А если добавить к этому выписанные вчера подозрения бывшим топам "Приватбанка" на сумму в 8 с лишним миллиардов, то вся эта картина начинает играть особенно яркими красками. Поскольку вся эта имитация борьбы с Игорем Коломойским все больше становится похожей на реальную борьбу, которая может привести к ответным действиям.

Хотя может быть они последуют и не сразу. Сейчас у Коломойского много проблем с США, поэтому бить горшки с Зеленским ему не с руки. Но то, что Зе и Ко партнерами уже не будут это факт.

Доктрина "Слуги народа": уничтожить среднее образование, добить медицину

И еще одна новость с того же съезда "Слуги народа" – точнее, из принятой этим съездом доктрины партии. В которой официально записали, что к 2024 году намерены увеличить количество поступающих в ПТУ школьников с 18 до 40%.

В доктрине это записано несколько завуалированно – речь идет о "выпускниках школ, которые выбирают профессиональное (профессионально-техническое) образование", но суть от этого не меняется: речь идет именно о профтехучилищах, какие бы вывески на них не повесили.

А это значит, что "Слуга народа" намерена почти половину украинских школьников лишить полного среднего образования и – соответственно – шанса получить высшее.

В этом контексте стоит вспомнить прошлогодний скандал, когда выяснилось, что закон о среднем образовании, принятый монобольшинством парламента, предусматривает закрытие 10-11-х классов в большинстве школ городов с населением более 50 тысяч человек и полное их закрытие в селах и небольших городах. Тогда "слуги" уверяли, что никто не будет уменьшать количество мест для школьников в 10-11 классах, а речь идет просто о перепрофилировании части школ в лицеи, куда всех старшеклассников и соберут. Но если это так, то за счет кого собираются в два с лишним раза увеличить число пэтэушников?

По большому счету, такая "реформа" – это клон медицинской "реформы Супрун" (которую в доктрине обещают продолжать – заменяя нынешнюю систему здравоохранения страховой), примененный к системе образования.

Китайское предупреждение: бизнес в Крыму будет работать

И еще одно весьма знаковое заявление, намного более важное для Украины, чем судьба "вагнеровцев". Вчера МИД Китая призвал Киев не политизировать вопрос коммерческой деятельности китайских компаний в Крыму. Мол, политика политикой, но бизнес мы там вести будем, и плевать мы хотели на ваши санкции.

В этой позиции есть логика – с точки зрения гуманизма: граждане, оказавшиеся на аннексированных территориях, не должны страдать от того, что там живут. Однако такой гуманизм не слишком применим к Пекину, который сам остро реагирует на любые попытки каких-либо государств сотрудничать с Тайванем.

Собственно, ситуация с Тайванем всегда была ключевой причиной, из-за которой КНР воздерживалась ООН при решении вопросов по Крыму и Донбассу. Однако теперь, как видим, ситуация изменилась.

И причиной этих изменений, судя по всему, является конфликт вокруг "Мотор Сичи", с новой силой вспыхнувший на прошлой неделе. После того, как Банковая устами секретаря СНБО Данилова пообещала национализацию (или "возврат в собственность народа") компании, МИД Китая выступил с резким заявлением о нарушении прав инвесторов. А теперь нанес и собственный удар.

В свое время Виктор Ющенко сделал глупость, пообещав бороться за демократию на Кубе, которая в то время бесплатно лечила украинских детей. Нынешняя власть (пусть и не по собственной глупости, а по наводке США) решила сделать врагом не маленькую Кубу, а огромный Китай, являющийся сегодня главным торговым партнером Украины.

И декларация насчет Крыма – это только первая ласточка. Куда хуже будет, когда Пекин начнет вводить ответные санкции против наших аграриев, которые экспортируют в КНР кукурузу и другие продовольственные товары. Вот тогда мы потеряем 4 миллиарда долларов, которые никто не возместит.