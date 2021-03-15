Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 15 марта рассмотрел проект закона №4174 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей в сфере труда. Кроме прочего документ предлагает снять полный запрет на работу ночью беременным и матерям маленьких детей.

Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

Во время обсуждения члены комитета обратили внимание на то, что в украинском законодательстве не определено понятие "домашняя работа". Этот вид деятельности не учитывается в процессах бюджетирования, углубляет существующий гендерный разрыв в оплате труда женщин и мужчин.

"Законопроект разработан с целью обеспечения равных возможностей в сфере труда для работников с семейными обязанностями и лиц, выполняющих домашнюю работу, а также уменьшение гендерного дисбаланса на рынке труда", - сказано на сайте парламента.

Проект, в частности, предлагает дополнить Кодекс законов о труде Украины положениями о работе людей с семейными обязанностями и лиц, выполняющих домашнюю работу, и определить положение о том, что не допускается привлекать к работе в ночное время, к сверхурочным работам, работе в выходные дни и направлению в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, без их письменного согласия. В отличие от действующего на данный момент полного запрета.

Комитет принял решение на следующем заседании заслушать автора законопроекта.

Ранее "Страна" сообщала о принятии Кабмином без обсуждения скандальных правок к КЗоТу, предусматривающих "нулевые контракты".

Мы также рассказывали, при каких условиях и договоренностях можно привлекать сотрудников к работе в выходные, праздничные и нерабочие дни.