Десять человек спасали упавшего в погреб с овощами кабана под Сумами. Видео
В Сумской области спасателям довелось вытаскивать из погреба двухсоткилограммового кабана.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Выбравшись из ограждения, кабан мордой отодвинул крышку и рухнул прямо в четырехметровую яму с овощами. Сначала хозяева пытались вытащить кабана своими силами, но у них это не получилось - животное было хорошо откормленное и весило около 200 килограмм. Пришлось вызывать спасателей", - говорится в сюжете.
УУчастники операции обвязали животное ремнем и силами семи спасателей и трех местных жителей все же вытащили из ловушки крупного кабана.
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