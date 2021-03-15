В Сумской области спасателям довелось вытаскивать из погреба двухсоткилограммового кабана.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Выбравшись из ограждения, кабан мордой отодвинул крышку и рухнул прямо в четырехметровую яму с овощами. Сначала хозяева пытались вытащить кабана своими силами, но у них это не получилось - животное было хорошо откормленное и весило около 200 килограмм. Пришлось вызывать спасателей", - говорится в сюжете.

УУчастники операции обвязали животное ремнем и силами семи спасателей и трех местных жителей все же вытащили из ловушки крупного кабана.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове кабаны перекрыли движение автомобилей.

Также мы публиковали фото и видео кровавой бойни, в которой испанцы убили сотни оленей и кабанов в Португалии.