Из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса в Украине Министерство образования и науки рекомендовало школам продлить каникулы.

Об этом глава ведомства Сергей Шкарлет написал 15 марта в своем Телеграм.

"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах", - говорится в записи министра.

Также Шкарлет напомнил, что с ейчас для учебных заведений действуют карантинные ограничения, определенные постановлением Кабмина №104 от 17 февраля 2021 года. Документ запрещает:

посещать учебные заведения учениками, если на самоизоляции из-за контакта с человеком с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учеников и персонала учреждения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием школьников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

На территории регионов, для которых установлен красный уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности (кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования).

Министр добавил, что дополнительно к этим мерам, учитывая рост показателей заболеваемости и решения региональных комиссий ТЭБ и ЧС, предусмотрен перевод на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования.

Ранее "Страна "сообщала, что во Львове и Одессе школьников переводят на дистанционку.

Мы также писали, что в Киевской области часть школ раньше срока ушла на каникулы из-за коронавируса и ОРВИ.