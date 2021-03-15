В МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ в феврале и каким путем
В феврале 2021 в Украине официально зарегистрировано 1395 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава.
"В феврале 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1395 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 389 пациентов диагностирован СПИД, а 123 человека умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в феврале 2021:
- гетеросексуальный - 821;
- гомосексуальный - 35;
- парентерально - 527;
- вертикальный - 121;
- неизвестный - 4.
Ранее сообщалось, что в январе официально зарегистрировали 1001 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией, у 313 пациентов диагностирована СПИД, а умерли от него 158 человек.
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