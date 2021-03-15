В феврале 2021 в Украине официально зарегистрировано 1395 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава.

"В феврале 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1395 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 389 пациентов диагностирован СПИД, а 123 человека умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в феврале 2021:

гетеросексуальный - 821;

гомосексуальный - 35;

парентерально - 527;

вертикальный - 121;

неизвестный - 4.

Ранее сообщалось, что в январе официально зарегистрировали 1001 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией, у 313 пациентов диагностирована СПИД, а умерли от него 158 человек.

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