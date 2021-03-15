Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила слова нардепа из своей политсилы Михаила Волынца о том, что ведет переговоры о коалиции со "Слугой народа".

Она заявила, что сама сделала "слугам народа" предложение о создании коалиции в Верховной Раде и переформатировании правительства.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24" 15 марта.

Тимошенко пояснила, что к такому шагу ее подтолкнула тяжелая ситуация в стране.

"И я сказала, что если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику реформирования здравоохранения, если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" добавила, что "определенное время переговоры шли".

"И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение - продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики", - отметил она.

При этом внутри "слуг народа" отрицают возможность коалиции с Тимошенко. Мол, она вообще им не нужна, так как существует монобольшинство.

Но Тимошенко со своей партией продолжает настойчиво стучаться в "зеленые" двери.

"В политкругах есть два объяснения этого феномена.

Первая - Тимошенко делает заявления по согласованию с Офисом президента, которому важно показать потенциальным бунтовщикам внутри своей фракции (например, группе Коломойского), что и без них справятся, привлекая Юлю.

Вторая - это политтехнологическая заготовка самой Тимошенко, которая будет изображать из себя конструктивную силу, помощь которой в спасении Отечества отвергла власть, а потому она уходит в "жесткую оппозицию".

Не исключено, впрочем, что верны обе версии: на Банковой попросили Юлю блефануть, та согласилась, но с расчётом использовать это затем для своего пиара", - комментирует ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", ранее о коалиции со "слугами" подумывали в "Голосе". Однако не все в партии приняли с одобрением эту идею.

Между тем из партии "Слуга народа" в понедельник исключили депутата Александра Дубинского, ранее исключенного из фракции.