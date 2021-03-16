Как и во многих других странах, во Франции на глазах ухудшается ситуация с коронавирусом. В Париже и пригородах в отделениях интенсивной терапии больниц лежат 1 152 пациента с коронавирусом. Это больше, чем во вторую волну пандемии осенью прошлого года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные региональной службы здравоохранения.

Для сравнения, в середине ноября в Парижском регионе в реанимации находились 1,13 тысяч человек с коронавирусом.

Сейчас больницы столичного региона перегружены. На минувших выходных в другие части Франции даже пришлось отправить вертолетом шесть пациентов.

В стране уже несколько месяцев действуют строгие ограничения для замедления распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в последние недели темпы распространения инфекции вызывают тревогу у экспертов.

Между тем Франция сейчас занимает 13-е место в мире по суточному приросту новых зараженных. К слову, Украина в этом списке выше - на 11-м месте.

А первая пятерка лидеров антирейтинга выглядит так (желтый столбец в таблице):

США - 37 893 случая заражений;

Бразилия - 36 239 случаев;

Индия - 24 366 случаев;

Турция - 15 503 случая;

Италия - 15 267 случаев.

Между тем в Украине тоже тревожная ситуация. Так, 10 марта в Закарпатской области зарегистрировали самую большую смертность от COVID-19 за все время пандемии.

А 7 марта за сутки в мире количество новых зараженных коронавирусом выросло на 478 614, что стало самым высоким показателем за последний месяц.