Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении двум жителям столицы по факту принуждения к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное с угрозой убийства (ч. 2 ст. 355 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, указанные лица хотели вернуть себе долг от жителя Гнедина. Они закрепили веревкой предмет, похожий на боевую гранату на заборе его частного домовладения.

Взрывотехники обезвредили указанное устройство и установили, что он является муляжом ручной осколочной оборонительной гранаты "Ф-1". Во время работы пиротехниками была обнаружена надпись угрожающего содержания, прикрепленная к указанному предмету.

Злоумышленники не захотели решать долговой спор мирным путем, а прибегли к угрозам и запугиванию для достижения своей цели.

Сейчас оба фигуранта производства задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, как во Львовской области должник заказал похищение предпринимателя, чтобы не возвращать ему деньги.

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