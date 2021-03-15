В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике опубликовали подборку снимков с фотоловушек.

Камера снимала днем и ночью на открытой поляне. В кадр попали много разных животных, которые не боялись камеры, а наоборот, позировали.

Соответствующие снимки публикует пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

"Дикие животные, конечно, пугливы. Но еще они бывают очень любознательными. Вот интересно им, а чей "глаз" там подмигивает? Поэтому надо и свой рот или морду сунуть поближе к фотоловушке: бежать или не убегать? Но сначала обнюхать, заглянуть в объектив, удивиться и побежать дальше по своим делам", - рассказали в заповеднике.

В кадр попали рысь, лошадь и енот.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на дорогах у Чернобыльского заповедника установили знаки о диких животных для водителей.

Также публиковали снимки лошадей Пржевальского, которые проживают на территории зоны отчуждения.