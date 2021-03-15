По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд заключил под стражу девятерых участников мощной наркогруппировки. Они занимались массовым изготовлением опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Вердикт вынес Шевченковский районный суд Киева. Восемь человек из банды взяты под стражу безальтернативно, один - с альтернативой в виде залога в сумме 181 тысяча гривен.

Участники наркогруппировки были разоблачены в ходе совместной операции Киевской городской прокуратуры, Нацполиции и СБУ. В рамках следствия проведено 46 одновременных обысков по месту жительства и регистрации наркодельцов и в трех лабораториях.

При обысках правоохранители изъяли более 100 кг готовых к незаконному сбыту психотропных веществ (амфетамин, МDMA, PVP и метадон), 5 тонн прекурсоров, лабораторное оборудование, 300 тысяч долларов США, 30 тысяч евро и 20 тысяч гривен, вероятно, добытые преступным путем.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 1 500 000 долларов США.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.

Ранее "Страна" сообщала о разоблачении в Киевской области 11 членов наркоорганизации, которые вербовали курьеров для работы в России.

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