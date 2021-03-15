Вслед за Всемирной организацией здравоохранения, которая 16 марта обсудит вопрос безопасности вакцины AstraZeneca, то же самое собирается сделать Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Регулятор проведет специальное заседание 18 марта, на котором рассмотрит проблемы, связанные с применением этого препарата.

Об этом сообщается на сайте ЕМА.

В заявлении агентства сказано, в четверг "созывается внеочередное собрание в четверг, 18 марта, чтобы прийти к заключению по собранной информации и по любым дальнейшим действиям, которые могут потребоваться".

В то же время в ЕМА подчеркнули, что по-прежнему считает преимущества от использования вакцины более важными, чем риски возникновения побочных эффектов.

"В настоящее время EMA придерживается мнения, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивают риски побочных эффектов", - сказано в новости на сайте ведомства.

Как писала "Страна", о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявили сразу несколько стран. Днем 15 марта власти Германии приняли решение приостановить иммунизацию населения от коронавируса этой вакциной. Позже к ним присоединилась Испания. Также препарат решили пока не использовать во Франции и Италии.