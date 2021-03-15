Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на Инстаграм-роман 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая. Омбудсмен увидел в раскрутке этой истории нарушение прав ребенка.

Свое мнение Кулеба высказал вечером 15 марта в Фейсбуке.

По его словам, новость о "любви" блогеров он узнал два дня назад. Он полагает, что фото и видео целующихся и обнимающихся детей могут негативно повлиять на психоэмоциональное развитие и иметь разрушительное воздействие на многомиллионную аудиторию других несовершеннолетних.

"Я сразу обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и соответствующего реагирования. Правоохранители после установления фактов должны выяснить, есть ли основания для привлечения к ответственности родителей или других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению такого контента", - сообщил Кулеба.

Он добавил, что считает "недопустимым и нарушающим права детей создание такого контента с участием детей".

"Это сексуализует образ ребенка и может привести к вовлечению тысяч детей в сексуальное насилие и эксплуатацию. Для меня такой контент - аморальный и провокационный", - резюмировал омбудсмен.

Он добавил, что государство и общество должны решительно отреагировать на этот случай и не допускать подобного в будущем.

"Это естественно для детей - копировать поведение других и пытаться доказать, что они взрослые. Довольно часто они выбирают обманчивый путь, чтобы этого достичь. Дети не могут критически оценить последствия такого поведения. Очень прошу родителей быть мудрыми и внимательными к тому, в каких социальных сетях общаются ваши дети, что они публикуют, за кем наблюдают. Кто их кумиры. От этого влияния зависит, как они сфоруются, вся их дальнейшая жизнь", - написал Кулеба.

Ранее "Страна" рассказывала о раскрутке в соцсети скандального романа Милы и Паши.

Мы также приводили мнения юристов по поводу этой обсуждаемой истории.