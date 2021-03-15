Вслед за Германией, Францией и Италией в Испании приостановили использование оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за риска появления тромбов. Такое решение будет действовать в стране минимум 15 дней.

Об этом сообщает местная газета ABC в понедельник, 15 марта.

В Министерстве здравоохранения Испании заявили, что "введение вакцины AstraZeneca временно приостанавливается, пока Европейское агентство лекарственных средств анализирует случаи тромбов в последние дни".

Такое решение было принято в ходе экстренного совещания с руководством регионов 15 марта после того, как в ряде европейских стран отказались от использования этого препарата.

По информации издания, решение властей может быть отменено, если до истечения 15-дневного периода Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) представит результаты исследования, доказывающее, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов.

Напомним, эксперты ВОЗ соберутся 16 марта для обсуждения ситуации с вакциной AstraZeneca.

Также мы сообщали, что в Норвегии после прививки этим препаратом умер медик, а еще два находятся в больнице.