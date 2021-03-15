После отказа Верховного суда Молдовы в предоставлении политического убежища беглому украинскому судье Николаю Чаусу суд первой инстанции соседней страны решил продолжить слушание дела о его экстрадиции.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука.

"Верховный суд Молдовы отказал Чаусу в политическом убежище, теперь суд первой инстанции будет рассматривать вопрос о его экстрадиции", - сказал глава САП.

Грищук также напомнил, что ранее суд первой инстанции остановил рассмотрение дела об экстрадиции Чауса до вынесения окончательного решения по обжалованию отказа президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении политического убежища.

И.о. руководителя САП считает, что, по самому оптимистичному прогнозу, рассмотрение дела Чауса в Молдове может продолжаться еще около года, поскольку после решения первой инстанции дается возможность его обжалования в апелляционном и кассационном порядке.

Чаус скрывается в Молдове с 2016 года. По словам экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать в Молдому ему помогли люди из близкого окружения Петра Порошенко.

Тогдашний президент страны Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища, но экс-судья обжаловал это решение в суде.

"Страна" публиковала видео, как беглый судья гуляет по Кишиневу.

В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса с должности, а 28 ноября 2017 решил освободить его от должности судьи.

Молдавские суды уже несколько лет слушают дело о его экстрадиции в Украину.