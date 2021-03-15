Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер относительно "минера" моста Метро Алексея Белько. Они заключались в госпитализации злоумышленника в психиатрическую клинику.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Фейсбуке.

Согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

"По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением", - рассказали в прокуратуре.

Учитывая изложенное, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

По данным юридической фирмы "Миллер", принудительные меры медицинского характера означают, что ему предоставят психиатрическую помощь в специализированном учреждении. Вместе с тем, он сможет самостоятельно, без сопровождения медицинского работника, оставлять палату, отделение и заведение.

По их данным, в учреждении Белько пробудет минимум полгода. После этого снова будут требовать проведения новой психиатрической экспертизы.

Кроме того, своим решением суд вернул "минеру" все принадлежащее ему имущество, которое было изъято после совершения уголовного преступления, в частности: два автомобиля, банковские карточки, мобильный телефон.

Согласившись с позицией адвоката компании "Миллер", судья оставил без рассмотрения гражданский иск управления полиции. Речь идет о гражданском иске от ГУНП в Киеве на общую сумму 69 000 гривен - на возмещение материального ущерба.

Напомним, 18 сентября 2019 года ветеран АТО, участник боевых действий на востоке Украины Алексей Белько заблокировал движение через мост "Метро" и угрожал его взорвать. Позже он объяснил, почему так поступил. По его словам, отправление на гауптвахту испортило ему репутацию и он хотел доказать, что является достойным человеком.

Белько был арестован на 60 дней с правом выйти под залог. Однако сумму в размере 288 тысяч гривен за него никто не внес, поэтому мужчина продолжил оставаться за решеткой.