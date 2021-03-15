Сегодня, 15 марта, на телеканале "Дом", который вещает на русском на Крым и Донбасс, вышла первая передача пресс-секретаря президента Зеленского.

Ведущая оделась в брючный костюм, кружевную блузу, похожу на неглиже; шею украшали православный крестик и подвеска в виде круга. Юлия зачитывала свои тезисы с монитора, постоянно глядя куда-то мимо камеры.

Десятиминутный ролик носит название "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". "Страна" посмотрела выпуск и пересказывает его суть.

Полемика с "гівном"

Первая тема, которую решила затронуть Мендель - слова Петра Порошенко о том, что вакцина для украинцев от ковида - "г@вно". Эту фразу показали в прямом эфире. В качестве аргументов, почему это не так, чиновница привела в пример Далай-ламу и нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, вакцинировавших "Ковишилдом".

"Эту же вакцину закупила Канада и планирует Великобритания. Не будут же эти страны для своих же граждан покупать препарат, который несет опасность для здоровья жизни?!" - говорит Мендель.

Параллели "АстраЗенекой", по формуле которой делает "Ковишилд" и которую запретили к применению почти 20 стран мира, на Банковой уже решили не проводить.

Но обращает на себя факт заочной полемики Мендель с Порошенко. Телеканал "Дом" - это медиа, направленное на жителей неподконтрольных территорий, для которых Петр Алексеевич - мягко говоря, не авторитет. То есть свои личные разборки Порошенко у Зеленского решили перенести уже и туда, где они явно не ко двору.

Как, собственно, и тема "Ковишилда" для жителей "ДНР", "ЛНР" и Крыма, где уже начали прививать российским "Спутником V". Впрочем, даже если бы население неподконтрольных территорий захотело получить дозу индийской вакцины, то сделать бы это вряд ли смогло. Как и большинство украинцев.

"Фейки рождают эмоции"

От вакцины Мендель перешла ко второй теме, самой объемной - о фейках. Ее сейчас активно продвигают у Зеленского, оправдывая создание "информационного трибунала" - Центра по борьбе с дезинформацией.

"Почему люди так легко верят в то, что придумано? И не просто придумано, а озвучено с конкретными целями - перекрутить, вызвать негативные эмоции...", - задается философским вопросом Юлия Мендель.

"Авторы фейков используют наболевшие темы: языка, веры, политических предпочтений и соревнований в том, что больше патриот. Объединяет все дезинформационное пространство правдоподобность. И достигается это с помощью деталей. Именно детали помогают представить в голове картинки. А это, в свою очередь, рождает эмоции", - витиевато объяснила свою мысль пресс-секретарь Зе.

По ее словам, в мире создают целые организации, которые проверяют информацию, попадающую в публичное пространство. Мендель говорит, что в Украине наступило время для создания такой структуры. Она напомнила, что президент Зеленский предложил создать Центр противодействия дезинформации. И анонсировала начало работы организации в этом месяце.

В ключе фейков пресс-секретарь Зеленского ответила на вопрос Егора из Горловки. Он звучал так: "[Центр противодействия дезинформации] - это для наказания? И если да, то как будут наказывать?"

Мендель сначала ответила, что главной задачей центра "будет помощь людям" - отличать факты от дезинформации. Но тут же пообещала, что и наказания будут.

"По поводу наказаний за фейки словосочетании "средств массовой информации" очень важно слово "массовая" - та, что касается многих. Уверена, СМИ должны озвучивать только проверенную информацию. Начнет работать центр - будут конкретные случаи дезинформации. И тогда станет понятно, какие и кто фейки распространяет, как с ними бороться и какие наказания будут предложены".

Еще один вопрос, по словам Мендель, поступил ей от жительница Донбасса: как отличить правду от лжи не выходя из дома?

Совет Мендель был таков: не доверять постам в соцсетям. "Даже из душераздирающих историй чаще всего вырастает обман. Пытаясь задеть ваши чувства, играя на страхах, вам просто втюхивают неправду", - считает Мендель. Она уверена: "Чем новее сайт - тем пускай к нему меньше будет доверия".

Критерии, мягко говоря, небезупречные. Пресс-секретарь Зеленского призвала огульно не доверять постам в социальных сетях и недавно созданным сайтам. Отметим, что посты регулярно пишет и сама Юлия Мендель, а также президент Владимир Зеленский. Который нередко "пытается задеть чувства".

Пиар Большой стройки и критика "ЛНР"

Третья часть передачи была посвящена тому, что власти делают для жителей неподконтрольных Киеву территорий. "Давайте вернемся к нашему государству. Должна быть гордость за наше государство. И, если позволите, должна быть "визуалка", - сказала Мендель.

Она показала кадры, как Зеленский открыл мост в Станице Луганской (это было 20 ноября 2019 года, - Ред.) Потом, говорит Мендель, взялись за КПВВ и "уже второй год активно строим дороги".

Мендель напомнила о работе ЦНАПов в пропускных пунктах. И в конце ответила на вопрос Ирины на Снежного, как той получить пенсию ее матери. Правда, название города Юлия произнесла с ударением на первый слог, на что наверняка обратили внимание все зрители из Донецкой области, где так никто не говорит.

Также в передаче с Мендель часто показывают вопросы зрителей - но не в форме звонков, а просто текстом на экране. Вопросы, например, такие: как мне попасть в ЦНАП, если на границе меня не пропускают? На это Мендель ответила, что не пропускает "ЛНР", а украинские пограничники пускают всех.

На момент подготовки материала у видео 3263 просмотра, 171 лайк и 255 дизлайков. Полную версию передачи "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" публикуем ниже.

Юлии Мендель 34 года. Она уроженка Геническа Херсонской области. Пресс-секретарь Зеленского с июня 2019 года. Окончила Киевский национальный университет им. Шевченко. Кандидат филологических наук. Работала журналистом на телеканалах ICTV, Эспрессо TV, 112 Украина и Интер.

В отдельном материале "Страны" - полная биография Юлии Мендель.