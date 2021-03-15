В понедельник, 15 марта, на телеканалах "Дом" и UATV вышло новое шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Программа, которая будет еженедельной, представляет взгляд пресс-секретаря президента Украины на актуальные для страны темы.

Десятиминутный выпуск уже появился на Ютуб.

В первой программе, которая вышла на русском языке, Мендель затронула темы развития инфраструктурных проектов Донбасса, качество вакцины Covishield и борьбу с фейками.

В частности, Мендель осудила высказывание Петра Порошенко о том, что поступившая в Украину вакцина от коронавируса крайне плохая, напомнив, что ею привились далай-лама и член партии Порошенко Алексей Гончаренко.

Также она проинструктировала, какие посты в социальных сетях могут быть лживыми и допустила, что за фейки введут наказания.

Любопытно, что программу Мендель вела в строгом брючном костюме, но в вырез жакета попало кокетливое кружево (возможно, бюстгальтера).

Ранее "Страна" приводила упомянутую Мендель тираду Порошенко о "Ковишилде".

Мы также сообщали, что Минкульт объявил о запуске центра противодействия фейкам для борьбы с блогерами, использующими "нарративы РФ".