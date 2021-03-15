Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что текущая парламентская неделя будет достаточно серьезной с точки зрения рассматриваемых законов.

Об этом Корниенко рассказал в ходе брифинга после заседания фракции в понедельник, 15 марта, видео публикует Телерам-канал "Политика страны".

"Эта неделя будет серьезной. Земельная реформа, приватизация, ответственность за декларирование, направление в Конституционный суд законопроект насчёт увеличения полномочий президента (в части назначения главы НАБУ - Ред.), изменения в Конституцию. Ну, и в процессе ещё несколько важных законопроектов", - сообщил глава партии.

Ранее мы писали, что, по словам Корниенко, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Также сообщали, что, в целом, как сообщал Корненко, во время пятой сессии депутаты Верховной Рады Украины будут сосредоточены на выполнении "структурных маяков" Международного валютного фонда, реформ, необходимых для стабилизации экономики, развития государственных институтов и верховенства права.