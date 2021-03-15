Кабинет министров в последний отведенный законом день подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева об отмене нового украинского правописания.

Апелляцию правительства будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

ОАСК принял решение отменить постановление Кабмина №437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания" зимой, 28 января.

Этим постановлением внедрялись изменения украинского правописания. Полный текст решения суда был обнародован 14 февраля, для подачи апелляции у Кабмина был срок один месяц.

Таким образом, правительство обжаловало решение суда буквально в последний день, сообщил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, по иску которого было принято решение суда. В иске юрист просил признать постановление Кабмина об изменении украинского правописания противоправным и недействительным.

Напомним, в новой редакции правописания Кабмин предлагал целый ряд новаций. Например писать русские фамилии с окончанием -ой через -ий (Донской - Донський, Трубецкой - Трубецький, Игорь Крутой - Ігор Крутий). Исключение в этом правиле - только Лев Толстой.

Буквосочетание th в словах греческого происхождения предлагалось передавать буквой т. Таким образом вводились орфографические варианты анафема и анатема, Афіни и Атени, дифірамб и дитирамб, ефір и етер, міф и міт.

В начале слова предлагалось обычно использовать букву і, но некоторые слова - с гласным и: іній и иній, ірод и ирод.

Вводились вариантные формы окончания родительного падежа: радості и радости, любові и любови, гідности, незалежности, крови, соли, Білоруси.

Предлагалось вместе писать слова с первым иноязычным компонентом анти-, віце-, екс-: віцепрем’єр, ексміністр.

В словах, заимствованных с греческого языка или латыни, допускалась передача буквосочетания au через aв: пауза и павза, фауна и фавна.

Более подробно о нововведениях "Страна" рассказывала в 2019 году.

Мы также разбирались, почему суд зимой отменил новое украинское правописание.