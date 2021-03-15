Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 16 марта, проведут встречу, на которой обсудят вопрос безопасности вакцины AstraZeneca, использование которой приостановили многие страны.

Об сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет "Интерфакс-Украина" в понедельник, 15 марта.

"Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и проведет встречу завтра (16 марта - Ред.)", - сказал глава ВОЗ.

Также он напомнил, что с момента предыдущей пресс-конференции экспертов ВОЗ, которая состоялась 12 марта, еще несколько стран приостановили использование англо-шведской вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о том, что у некоторых пациентов образовались тромбы, которые привели к смерти.

Напомним, всего от использования препарата отказались около 20 стран. Сегодня власти Германии приняли решение приостановить иммунизацию населения от коронавируса вакциной AstraZeneca, а также Франция и Италия перестали делать прививки оксфордским препаратом.

Также мы рассказывали, что во Всемирной организации здравоохранения ранее рекомендовали продолжить вакцинацию AstraZeneca, несмотря на возможные побочные эффекты.