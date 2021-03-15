В понедельник, 15 марта, украинские СМИ со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана сообщили, что на территории Ивано-Франкцовской области идентифицирован новый, ранее не встречавшийся в мире штамм коронавируса.

В тоже время сам Олег Рубан в комментарии "Стране" опроверг эту информацию.

"Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали", - сказал Рубан.

Ранее "Страна" приводила слова главы МОЗ Максима Степанова о том, какие поражения вызывает опасный британский штамм, уже найденный в Украине.

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