СМИ сообщили о том, что в Украине нашли новую мутацию коронавируса. В Госпотребслужбе отрицают это
В понедельник, 15 марта, украинские СМИ со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана сообщили, что на территории Ивано-Франкцовской области идентифицирован новый, ранее не встречавшийся в мире штамм коронавируса.
В тоже время сам Олег Рубан в комментарии "Стране" опроверг эту информацию.
"Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали", - сказал Рубан.
Ранее "Страна" приводила слова главы МОЗ Максима Степанова о том, какие поражения вызывает опасный британский штамм, уже найденный в Украине.
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