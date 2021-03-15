В понедельник, 15 марта, цены эталонных марок нефти Brent и WTI опустились после первоначального роста на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива в Китае. При этом стоимость Brent в определенный момент торгов достигла сессионного пика - $70,03 за баррель.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером в понедельник составляла $68,16 за баррель, что на $1,06 (1,53%) ниже цены, зафиксированной на предыдущей сессии.

Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла $64,55 за баррель, что на $1,06 (1,62%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

По данным аналитиков, нефть уверенно дорожает в 2021 году, в частности, цены на Brent и WTI с начала года выросли более чем на 30%. Специалисты связывают рост стоимости с увеличением спроса на фоне продолжающего восстановления активности мировой экономики. Поддержку котировкам также оказывает обязательство ОПЕК+ по сокращению добычи.

Эксперты добавили, что промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца текущего года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией коронавируса. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.

"Мы вновь видим, что улучшение перспектив спроса при сохраняющемся ограничении добычи нефти, особенно со стороны ОПЕК+, толкает рынок вверх", - заявил аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти.

По данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки.

При этом спрос, вероятно, и далее продолжит расти в Китае, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.

Аналитик AxiCorp Стивен Иннес считает, что нефтяные цены, скорее всего, продолжат расти по мере восстановления спроса на бензин в США. По его словам, в предстоящий сезон поездок в США может быть зафиксирован рекордный отложенный спрос на фоне достижения "коллективного иммунитета к коронавирусу к летним каникулам".

Однако некоторые аналитики предупреждают, что более высокие цены могут сдержать восстановление спроса. Специалисты объясняют снижение цен на нефть на прошлой неделе опасениями, что завышенная стоимость помешает росту спроса. Они добавили, что в Индии потребление топлива в феврале снизилось из-за повышения цен.

Ранее мы рассказывали, что 8 марта цена нефти впервые с января 2020 года поднялась выше $71.

Также писали, что мировые цены на нефть начали рост после заседания министров стран ОПЕК+.