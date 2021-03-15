Во вторник, 16 марта, западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Мариус, который навис над Балканами. Он принесет с собой холод и осадки.

Об этом сообщает в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Циклон и его атмосферные фронты обусловят в западных областях дожди, местами с мокрым снегом.

Остальная территория Украины 16 марта будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления. Восточный антициклон не пустит влажный воздух на север, восток и в центральную часть - завтра там не ожидается существенных осадков.

В западных областях ветер будет северного направления, на остальной территории Украины - юго-восточного. Но практически повсеместно порывистый и некомфортный.

Температура воздуха в течение вторника в большинстве областей ожидается довольно высокой - +4...+10 градусов, на юге до +12 градусов. А вот в западных областях будет холодно, только +1...+4 градуса.

В Киеве вторник выдастся теплым, +7...+9 градусов. Он будет облачным, но без осадков. Юго-восточный ветер нагонит туч, возможны порывы до 7-11 метров в секунду.

В целом неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной.

Напомним, на прошлой неделе в Украину внезапно нагрянула зима. В Карпатах ударили довольно сильные морозы.

А Киев и некоторые другие города завалило снегом.