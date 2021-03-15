Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил "Стране", что Украина продолжит вакцинацию, хотя большинство европейских стран уже приостановили прививки АstraZeneca из-за побочных эффектов.

По словам Ляшко, украинские власти полностью контролируют все случаи появления побочных эффектов.

"Каждая конкретная страна принимает определённые решения, но это их право принимать определённые решения. Украина полностью ведёт контроль за неблагоприятными событиями после иммунизации, которые у нас сейчас выявляются как серьёзные и несерьезные. И сегодня оснований для принятия таких решений, нет. Европейский регулятор ЕМА финализирует. Он выступил с позицией, что оснований для приостановки использования вакцины нет. Украина продолжает вакцинироваться”, - сказал Ляшко.

На вопрос "Страны", эффективна ли вакцина, если после вакцинации он сам заразился коронавирусом, Ляшко ответил следующее.

"Я заболел на 13-й день. В инструкции написано, что иммунитет формируется после первой прививки на 21-й день и держится 90 дней, а за этот период нужно сделать вторую прививку. Любая вакцина, которая используется от коронавируса, тестировалась на тяжесть течения болезни, она не должна иметь негативных последствий. Я себя чувствую более-менее нормально", - заверил Ляшко.

Напомним, украинцев прививают индийским аналогом АstraZeneca, использование которой сейчас приостанавливают в Европе. Так, сегодня стало известно, что Германия останавливает вакцинацию от коронавируса этим препаратом.

А вскоре за этой новостью СМИ сообщили, что им приостановили прививать во Франции и Италии.