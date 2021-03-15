В Латвии, где недавно ужесточили карантин, у семерых человек выявили новый штамм коронавируса из Уганды (страна в Восточной Африке).

Об этом со ссылкой на председателя Латвийского центра исследований биомедицины Яниса Кловиньша сообщает "Интерфакс" в понедельник, 15 марта.

По его словам, все семь случаев были зафиксированы в городе Лиепая. Пациентам с новым вирусом от 20 до 79 лет.

Впервые A.23.1 был обнаружен в Уганде, однако это не южноафриканский штамм, который распространен во многих странах.

"Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным, потому что в Уганде он распространился активно, доминируя над остальными подвидами вируса", - добавил эксперт.

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