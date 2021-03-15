В некоторых больницах Закарпатья выявлены случаи необоснованного назначения антибиотиков больным коронавирусной инфекцией. Также некоторых больных госпитализировали при отсутствии показаний к этому.

Такое заявление на брифинге сделал профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. Богомольца Сергей Дубров.

"Не все медицинские учреждения придерживаются протокола лечения Covid - 19. Ранее мы выписывали пациентов из медицинских учреждений только с "негативным" ПЦР-тестом. Теперь, если пациент имеет "позитивный" тест и чувствует себя хорошо, то он может продолжать лечиться дома, понятно с соблюдением всех лекарственных установок и находиться на самоизоляции. Это значительно улучшит ситуацию в больницах и освободит места в медицинских учреждениях для тех пациентов, которые нуждаются в этом больше", - добавил Сергей Дубров.

Ранее "Страна" писала о том, что за две недели марта коронавирусом заразились почти 113 тысяч украинцев.

Также мы сообщали, что Украина на последнем месте в Европе по количеству привитых от коронавируса.