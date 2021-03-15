По числу вакцинированных людей на каждые сто человек населения Украина сейчас занимает последнее место в Европе.

Об этом говорят данные портала Our World In Data ("Наш мир в данных").

Лидером континента по вакцинации является Великобритания, где прививки от COVID-19 получили 38 человек на каждую сотню населения. Следом за Туманным Альбионом идут:

Сербия (30 вакцинированных на каждые 100 человек);

Мальта (27,2 на 100);

Венгрия (18 на 100);

Дания (14,4 на 100).

Как видно из инфографики, в большинстве стран Европы уровенб охвата вакцинацией составляет от 10 до 14 человека на каждую сотню населения.

Украина с показателем 0,12 на каждые 100 человек населения находится в самом конце списка. Ее опережают Беларусь (0,22 на 100), где сегодня стартовала вакцинация китайским препаратом, Молдова (0,28 на 100) и Черногория (0,6 на 100).

Что касается мировых показателей, то на планете по темпам вакцинации лидируют Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

Ранее "Страна" приводила статистику вакцинации в Украине по регионам.

Мы также сообщали, что после прививки "Ковишилдом" заболел ковидом главный санитарный врач Виктор Ляшко.