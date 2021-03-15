Согласно доктрине партии "Слуга народа", которую презентовали на съезде правящей политсилы, Украина намерена увеличить количество поступающих в профессионально-технические учебные заведения с 18% до 40% к 2024 году.

"Увеличить к 2024 году с 18% до 40% количество выпускников школ, которые выбирают профессиональное (профессионально-техническое) образование", - говорится в доктрине, прописанной в программе изменений в блоке "Образование и наука".

Таким образом, это значит, что многим украинским школам можно будет отменить или существенно сократить обучение в старших классах.

Также в доктрине сказано, что "Слуга народа" намерена увеличить до 80% количество поступающих в высшие учебные заведения по государственному (региональному) заказу.

Напомним, 13 марта на съезде партии "Слуга народа" презентовали доктрину политической силы, цель которой "сделать работу партии более системной и содержательной". "Страна" подробно анализировала этот документ.

Также мы рассказывали, что, преобразование украинских школ запланировано Законом "Об образовании" на 2022, 2024 и 2027 годы (по частям), и предполагает постепенное внедрение. Согласно документу, уже в этом году большинство школ нашей страны не смогут принимать на учебу старшеклассников. Мы подробно разбирались, почему сокращают старшие классы в школах, и куда идти ученикам после 9-го класса, и что об этом думают родители учащихся и эксперты.