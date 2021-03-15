В понедельник, 15 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим руководителям "ПриватБанка". Ранее это подозрение председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций банка согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом уведомляет сайт ведомства.

Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 5 ст. 27 (пособничество в преступлении), и ч. 1, 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

По словам детектива НАБУ, следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации "ПриватБанка", тогдашний председатель правления распорядился перечислить 314 900 000 долларов США (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств "ПриватБанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные лица банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Описанная схема - уже второй эпизод преступной деятельности топ-менеджмента "ПриватБанка", который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Всего сейчас к уголовной ответственности по обоим эпизодам привлечены пять человек: бывший председатель правления "ПриватБанка", два его заместителя и два руководителя департаментов. Экс-глава банка является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия. Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

На днях "Страна" сообщала об аресте корпоративных прав и 3 млн долларов бывшего замглавы "ПриватБанка" Владимира Яценко.

А перед этим правоохранители уведомили Яценко о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).