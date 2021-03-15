За половину марта в Украине коронавирусом заразились 112 907 человек, а выздоровели - 52 493. Такие данные приводит Минздрав. Согласно опубликованной инфографике, максимальное количество заболевших было выявлено 13 и 14 марта.

Напомним, директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко заявил, что последний всплеск заболеваемости Covid-19 это вторая волна, а не третья и удар от нынешней волны заболеваемости может оказаться сильнее, чем от предыдущей.

По данным Минздрава с вроемя пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 467 548 людей, выздоровели 1 226 007 человек, а для 28 433 болезнь оказалась смертельной.

Ранее "Страна" писала о том, что лаборатория Минздава в Одессе продает тесты на коронавирус под видом "Covid-паспортов".

Также мы сообщали, что главный санврач Ляшко заболел ковидом через две недели после укола "Ковишилдом".