Накануне принятия закона №3553 о новых правилах призыва в армию, а также на фоне нового обострения на Донбассе, в украинских военкоматах значительно увеличились взятки за "откос" от службы.

Страна уже писала о законопроекте, который введет драконовские меры по отношению к тем, кто не хочет служить в армии.

Как следует из законопроекта, после его принятия призывников могут доставлять в военкоматы с помощью полиции. Также предусмотрено введение огромных штрафов за уклонение от службы и усиление уголовной ответственности.

Документ еще не принят во втором чтении, но уже к нему близок. Ввиду чего сильно подскочил размер взяток за уклонение от службы.

"Страна" узнала, каких взяток сегодня требуют военкоматы.

"Благодарность" подорожала на тысячу долларов

О массовой коррупции в военкоматах, или как их сейчас называют, территориальных центрах комплектации и социальной поддержки, "Страна" уже рассказывала.

Главным способом увильнуть от призыва стала выдача "белых" билетов по состоянию здоровья. При этом взяточники в погонах подходят к безопасности при передаче взяток очень тщательно.

"После Нового года заплатила за признание моего сына негодным к службе по здоровью две тысячи долларов. Вопрос решается через сотрудника военкомата, который занимает второстепенную должность. Его контакты передают по секрету из рук в руки родители призывников, гарантией при этом выступало то, что этот решала ранее уже исполнял обещанное. При личной встрече офицер нарисовал на салфетке 2000. Вслух аллегорически заявил, что речь идет о "зеленой бумаге". И подробно проинструктировал, что нужно делать ее сыну" - рассказала Стране одесситка Ирина В.

Взятка в полном объеме была, по словам Ирины В., передана заранее, причем деньги передавались посреднику, на которого указал "решала". Согласно полученным от сотрудника военкомата инструкциям, ее сын должен был купить одноразовую сим-карту и дешевый телефон и позвонить по определенному телефонному номеру. Офицер сразу предупредил, что по телефону ее сыну просто скажут, когда, в какое время и к какому врачу из медкомиссии ее сыну нужно явиться. После этого телефон и сим-карту настоятельно рекомендовали уничтожить.

"После беглого осмотра врач написал в личное дело сына, что у него заболевание сердца. На этом основании его признали негодным к службе" - уточнила одесситка.

Другая одесситка призналась "Стране", что заплатила в военкомат три тысячи долларов. За это у ее сына на областной медкомиссии "нашли" заболевание кишечного тракта и проблемы с сосудами.

По сравнению со взятками 2018 года, цифры "благодарностей" за откос от службы в 2021 году возросли почти на тысячу долларов.

По словам источника Страны, ранее служившего в одном из киевских военкоматов в должности заместителя военкома, увеличение размеров взяток за "откос" связано с регулярными срывами ежегодных призывов в армию, постоянным недобором призывников срочной службы и постоянными проверками райвоенкоматов по неудовлетворительным итогам призывных кампаний. Также из новых "вводных" этого года - подготовка к принятию законопроекта о призыве, а также обострение на Донбассе и слухи о скором начале большой войны.

"Военкоматы это замкнутая система. Устроиться в эту систему можно только по протекции начальства. Все знают, что ежегодный призыв это золотая жила, зарабатывают на этом практически все. От вольнонаемных гражданских до военных сотрудников терцентров. Но размеры заработков зависят от услуги", - рассказал "Стране" бывший сотрудник военкомата.

Вот актуальные "расценки":

"Не найти" уклониста на работе или по месту проживания во время проверки стоит от 1000 гривен до 100 долларов.





Отсрочка на полгода по семейным обстоятельствам, или по учебе, стоит от 300 до 500 долларов.





Отсрочка на год по причине болезни – от 500 долларов и выше.





Полное освобождение по медицинским причинам обойдется в 2-3 тысячи долларов.

Но для такого варианта нужно иметь прочные связи с врачами призывных комиссий, причем с разными. Поскольку освобождение сразу десятка или двух призывников по кардиологии выглядит подозрительно, нужно, что бы ставили разные диагнозы. Врачам за это приходится отстегивать от 400 до 600 долларов за диагноз.

Также нужно обязательно делиться с начальством райвоенкомата – наверх нужно отдавать половину взятки, вне зависимости от величины.

"Если сотрудник "крысит" от начальства заработок, его тут же сливают в СБУ или полицию. Им тоже нужны показатели. Кстати, военкомам тоже приходится делиться деньгами. Со своим начальством и с СБУ, это гарантия их безопасности. Когда идет призыв, чистый "заработок" начальства достигает нескольких десятков тысяч долларов, при том, что они почти половину "урожая" передают наверх", - поделился арифметикой собеседник.

То есть в этой сфере процветает тотальная коррупция. И лишь малая часть преступлений доходит до следствия.

Так, в электронном реестре судебных решений "Страна" нашла всего девять свидетельств привлечения сотрудников военкоматов к уголовной ответственности за взятки с 2020 по 2021 год.

В нескольких судебных документах упомянуто о десятках тысяч долларов, которые были конфискованы у задержанных за коррупцию сотрудников военных комиссариатов.

Однако приговор был вынесен всего одному взяточнику – врачу – ортопеду из районной призывной комиссии Сарненского района Ровненской области.

Медик за сто долларов и тысячу гривен написал призывнику ложный диагноз, который дал тому отсрочку от службы в полгода. Врач отделался штрафом в 17 тысяч гривен (то есть суммой меньшей, чем сама взятка) и запретом работать в призывной медкомиссии на три года.

В остальных случаях взяточники из военкоматов задержанные с поличным, отделались, судя по реестру, домашним арестом на время следствия.

Что написано в законопроекте о призыве

Законопроект №3553 Владимир Зеленский внес еще прошлой весной. С тех пор он успел пройти первое чтение, а теперь выносится на второе.

Напомним его ключевые положения.

Штрафы за уклонение от службы повышаются в 6-7 раз. Но не только: также повышают штрафы за утерю документов, несвоевременную постановку на призыв и так далее.

В среднем хотят штрафовать на 30-50 тысяч за первое нарушение и штраф до 105 тысяч гривен – за повторное. Также добавляют год к уголовной ответственности - с 2 до 3 лет лишения свободы за уклонение.

Военный билет станет обязательным при трудоустройстве.

Резервистов смогут призывать на сборы указом Зеленского и на полгода отправлять либо на учения, либо в зону боевых действий. Речь идет об уже служивших, в том числе бывших участниках боевых действий. Причем по ним штрафы еще выше - от полумиллиона гривен.

Потенциально это инструмент по "приручению" уличных радикалов, которых после принятия законопроекта можно будет, если нужно, быстро мобилизовать и убрать из Киева (что будет особенно полезно на фоне каких-нибудь акций протеста).

Призывников полиция сможет доставлять в военкомат по запросу военкома, который будет передавать в МВД списки тех, кого нужно привести на медкомиссию или для сверки документов.

Таким образом узаконят практику отлова юношей на улицах.

Как видим, законопроект достаточно жесткий по отношению к призывникам и тем, кто уже отслужил. Что и объясняет рост сумм взяток в военкоматах.

Поскольку, если штрафы действительно поднимут на тот уровень, который заложен в законопроекта, взятки могут стать еще больше, чем сейчас.