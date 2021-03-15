Местные жители села Счастливое Херсонской области рассказали жуткие подробности о задержанном предполагаемом убийце и насильнике 7-летней Маши Борисовой.

Об этом сообщает "Обозреватель" в понедельник, 15 марта.

По информации одного из местных жителей Счастливого, много лет назад мужчина изнасиловал маленького мальчика ершиком для унитаза в этом же селе.

"Этот мальчик уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот изверг отсидел срок за преступление и снова вернулся сюда. И живет в одном селе с этим мальчиком", - рассказал житель села.

Подозреваемый в убийстве. Фото: obozrevatel.com

Напомним, тело Маши Борисовой искали четверо суток полицейские и волонтеры со всей Украины и нашли мертвой в четверг, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта. Ее тело было завернуто в мешок и находилось в недостроенном сарае.

Подозреваемого в убийстве задержали в воскресенье, 14 марта. Он попытался вскрыть себе вены. Также сообщалось, что предполагаемый насильник уже был судим за изнасилование и отбывал срок на территории России.

"Страна" ранее подробно разбиралась в том, что известно об убийстве маленькой девочке.