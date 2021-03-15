Вслед за Германией Франция также решила приостановить использование вакцины АstraZeneca пока на 24 часа. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон. По его словам, во вторник, 16 марта, ожидается новое экспертное мнение от ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам), после которого будет принято решение о дальнейшей вакцинации, пишет Le parisien.

В ожидании заявления ЕМА в качестве меры предосторожности временный запрет на использование АstraZeneca введен и на всей территории Италии, передает La Repubblica.

Напомним, что европейские страны одна за другой приостанавливают использование британской вакцины АstraZeneca. В частности, остановила прививки Германия.

Ранее "Страна" писала о том, как страны ЕС остановили вакцинацию "АстраЗенекой" из-за опасного побочного эффекта.

Также мы сообщали, что в АstraZeneca прокомментировали ситуацию со смертями после применения вакцины.