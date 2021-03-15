В понедельник, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому украинские дипломаты могут перейти на удаленный режим работы, сосредоточившись в резиденции в Киеве.

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

"Нововведения Указа Президента о заграничных дипломатических учреждениях позволят нам оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков", - оценил эту инициативу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве.

"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находится в Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - считает Кулеба.

Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и сейчас Украина начинает "воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия".

В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы "1 посол + 2 дипломата".

"Дипломатическая служба во многом подобна военной. Ее будущее - за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства 1 + 2 станут именно такими компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, в которых Украина до сих пор не была представлена", - заверил Кулеба.

Министр также напомнил, что ставит перед всеми руководителями иностранных дипведомств 5 приоритетных задач: укреплять безопасность Украины, увеличивать объемы торговли и инвестиций, помогать украинцам за рубежом, наращивать "мягкую силу" Украины за рубежом и расширять свободу путешествий для украинцев.

"Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия - больше возможностей для Украинского государства, украинского бизнеса и граждан", - подытожил министр.

Напомним, недавно Кулеба заявил, что в Украине собираются придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но ввести ограничения для депутатов и чиновников.

Ранее мы писали, что Украина в 2021 году откроет три новых посольства и три генеральных консульства в шести странах.