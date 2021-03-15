Генпрокурор Ирина Венедиктова санкционировала еще три подозрения бывшим должностным лицам "Приватбанка". Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети.

"8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальным языком, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления", - говорится в сообщении.

Также Венедиктова растолковала, в чем именно органы правопорядка подозревают отдельных топ-менеджеров "Приватбанка".

"В 2015 году НБУ по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины и в том числе, конечно, самого большого - "Приватбанка". В ходе проведения указанной проверки выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет (на минуточку) 113,1 миллиардов гривен. Если коротко и не вдаваясь в сложные подробности, основная и базовая причина "заболеваемости" учреждения заключалась в том, что по мнению специалистов НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка", - говорится в сообщении.

По словам генпрокурора, 16.12.2016 экс-владельцы банка обратились с письмом в официально установленном порядке к премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение силами Кабмина о приобретении акций "Приватбанка" государством.

"Таким образом, Председатель правления, заместитель председателя правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потерян. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица "Приватбанка" приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги "Приватбанка" теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD", - объясняет Венедиктова.

По данным генпрокурора, следствие располагает все необходимые доказательства от подписания документов задним числом до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

"Кроме эпизода, указанного выше, детективы и прокуроры уже сообщили председателю правления о подозрении в растрате денежных средств "Приватбанка" путем противоправного начисления и выплаты 16.12.2016 необоснованной дополнительной премии (индексированной комиссии) в пользу связанного с банком юридического лица - ЗАО "СК Ингосстрах ". Следственные органы считают, что должностные лица банка, по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связанности "Приватбанка" и "СК Ингосстрах". Такое решение НБУ принял 13.12.2016. Детективы и прокуроры располагают доказательствами того, что решение кредитного комитета от 15.01.2014 самом деле было подготовлено и, проще говоря, отправлено на принтер в декабре 2016. В данном случае речь идет об убытках в размере около 136 000 000 гривен", - говорится в сообщении.

Венедиктова добавляет, что участие иных причастных к этим и другим преступлениям лиц в рамках расследования уголовных производств по "Приватбанку" внимательно исследуется правоохранительными органами. Генпрокурор анонсирует новые обвинения, когда правоохранители сделают необходимые выводы.

"Хочу подчеркнуть, что статус подозреваемого не позволяет никому считать такого человека виновным в совершении того или иного преступления. Также хочу попросить всех тех, кто внимательно следит за ходом расследования важных и резонансных уголовных дел, не вдаваться в политические спекуляции и манипуляции", - написала Венедиктова.

Ранее "Страна" писала о том, что суд арестовал корпоративные права и 3 млн долларов бывшего замглавы "ПриватБанка" Яценко.

Также мы сообщали, что Бывший замглавы "ПриватБанка" Яценко вышел из-под стражи под залог в 52 миллиона.