Все больше стран Европы приостанавливают вакцинацию от коронавируса прививками от AstraZeneca - несмотря на заявления Европейского агентства лекарственных средств о том, что они безопасны.

Первая волна временных отказов от "АстраЗенеки" последовала после смертельного случая в Австрии, где из-за сгустков в крови умерла 49-летняя санитарка. На выходных стало известно о госпитализации трех медиков в Норвегии. У них были похожие симптомы. Один из них в результате умер.

После этого прививки AstraZeneca приостановили еще в нескольких странах. Причем ключевых для Европейского союза - среди них Германия, Франция и Италия, которые еще недавно заявляли, что не будут прекращать вакцинацию препаратами британско-шведской компании.

Таким образом, полностью или частично вакцинацию препаратами AstraZeneca приостановили 17 стран.

Собрали новые подробности скандала.

Смерть в Норвегии и удар от Германии

13 марта в Норвегии после прививки госпитализировали трех медиков из-за образования тромбов. Один из них позже умер.

По словам норвежских медиков, во всех трех случаях наблюдалась редкая картина болезни с очень необычной комбинацией низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний.

На национальном и европейском уровне исследуют связь образования тромбов и вакцинации препаратом AstraZeneca. Сообщается, что все трое медиков были здоровы, но сейчас изучают, нет ли у них каких-то общих черт.

На следующий день после госпитализации медиков в Норвегии использование вакцины AstraZeneca приостановили в Нидерландах. Пока на две недели - до 28 марта. Правительство ждет результатов расследования со стороны EMA. Власти сообщили, что такое решение приняли основываясь на новой информации и по рекомендации Голландского управление лекарственных средств.

До результатов расследования вакцинацию препаратом AstraZeneca отложили в Ирландии.

А сегодня, процесс достиг кульминации: 15 марта вакцинацию AstraZeneca приостановили Германия, Франция и Италия, которые раньше сообщали, что продолжат использовать препарат.

В Германии объяснили такое решение рекомендацией Института имени Пауля Эрлиха. Немецкие эксперты пришли к выводу, что в связи с сообщениями о развитии тромбов у некоторых людей необходимо провести дополнительные исследования.

Во Франции сослались на министерство здравоохранения. "По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca", - заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, выводы Европейского агентства лекарственных средств по вакцине компании "АстраЗенека" ожидают завтра (16 марта) во второй половине дня.

Позже стало известно, что Итальянское агентство по лекарствам также приостановило использование этой вакцины на всей территории страны "в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран".

В компании AstraZeneca заявляют, что вакцина безопасна, а количество случаев тромбозов у тех, кто был привит вакциной от коронавируса в ЕС и Британии, намного ниже, чем можно было бы ожидать. Среди более 17 миллионов вакцинированных зарегистрировано 15 случаев тромбоза вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии.

А что говорят в Украине?

"АстраЗенека" - этим именем украинские власти называют индийскую вакцину "Ковишилд", которой сейчас прививают украинцев от коронавируса.

И Минздрав, и президент говорили, что это идентичное лекарство, поскольку выпущено по лицензии британского производителя. Но тогда возникает закономерный вопрос - что у нас будут делать с вакциной, которую подозревают в опасных побочках?

Как видим, европейские страны при малейших подозрениях на проблемы остановили вакцинацию. Причем к этому процессу присоединилась уже "большая тройка" Евросоюза - Германия, Франция, Италия.

Украина же считает, что проблемы не существует. Глава Минздрава Максим Степанов сегодня на совещании у Зеленского дал понять, что никто вакцинацию "Ковишилдом" останавливать не будет.

"Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов", - цитирует министра сайт Офиса президента.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии "Стране" подтвердил, что Украина продолжает вакцинацию.

"Каждая конкретная страна принимает определённые решения, но это их право принимать определённые решения. Украина полностью ведёт контроль за неблагоприятными событиями после иммунизации, которые у нас сейчас выявляются за серьёзными и несерьезными. И сегодня оснований для принятия таких решений, нет. Европейский регулятор - ЕМА, которая финализирует, выступила с позицией, что оснований для приостановки использования вакцины - нет. Украина продолжает вакцинироваться", - сообщил Ляшко.

Интересно, что украинские чиновники от медицины ссылаются на EMA - Европейское агентство по лекарственным средствам. И это немного странно - учитывая, что данная организация регулирует отношения лишь внутри ЕС, частью которого Украина не является.

К тому же, как видим, сами государства Евросоюза, невзирая на рекомендации агентства, остановили использование "АстраЗенеки". По территории сейчас это уже почти весь Евросоюз. То есть не "каждая конкретная страна" запретила вакцинацию британским препаратом, а больше половины - 17 из 28. Среди них - крупнейшие по территории.

И попытки украинских властей от этого факта отмахнуться выглядят неубедительными.

При этом ответ лежит на поверхности - никакой другой вакцины в Украине пока нет. И если сейчас не использовать купленный "Ковишилд", до лета он испортится, так как подойдет к концу срок хранения. Поэтому колоть его хотят сейчас, невзирая на предупреждения из Европы.