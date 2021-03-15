15 марта вакцина "Ковишилд" получала еще одну плохую рекламу в Украине.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заболел коронавирусом спустя 13 дней после первого укола индийским препаратом.

Пациент сразу написал, что "зрада отменяется". И заявил, что даже первая доза гарантирует хорошую защиту от ковида. Правда, не сразу.

"Страна" рассказывает, как мог заразиться Ляшко и какой процент вакцинированных украинцев может постигнуть такая же участь.

Сделал прививку и заболел

Виктор Ляшко сделал прививку от коронавируса 2 марта. Санврача вакцинировали индийским "Ковишилдом" больнице Кагарлыка Киевской области.

Прививали чиновника в прямом эфире. Во время трансляции он заявил: "Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое для себя. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна".

Правда, промо не слишком сработало. С тех пор иммунизация в Украине продолжала внедряться черепашьими темпами. За двадцать дней вакцинации первую дозу получили суммарно 53 155 тысяч человек. При том, что для коллективного иммунитета нужно привить десятки миллионов - более 50% населения страны.

В рамках промотирования вакцины "Ковишилд", от которой повально отказываются украинские врачи, выступил президент Владимир Зеленский.

"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности..." - сказал Зеленский.

"Страна" проверила проценты, озвученные президентом, в авторитетном медицинском журнале "Ланцет". Изобретатели "АстрЗенеки", по формуле которой в Индии делают "Ковишилд", действительно пишут: после первого укола защиту получили 76% вакцинированных.

Правда, ученые добавляют еще кое-что, о чем Владимир Зеленский говорить не счел нужным. А именно:

первая вакцина начинает работать у 76% пациентов только через 22 дня после укола,

если второй укол не делать, защищать она будет до 90 дней.

Так и произошло с Виктором Ляшко. Он заболел через 13 дней после вакцинации - иммунный ответ у него выработаться не успел. Поэтому, написал заглавы Минздравы в фейсбуке, "зрада отменяется".

Виктор Ляшко не озвучил симптомы ковида у себя. Сообщил, что находится на больничном.

На вопрос "Страны", эффективная ли вакцина, Ляшко ответил следующее.

"Я заболел на 13 день. В инструкции написано, что иммунитет формируется после первой прививки на 21 день и держится 90 дней, а за этот период нужно сделать вторую прививку. Любая вакцина, которая используется от коронавируса, тестировалась на тяжесть течения болезни, она не должна иметь негативных последствий. Я себя чувствую более-менее нормально", - сообщил Ляшко.

Теперь Виктор Ляшко сможет сделать второй укол только после того, как полностью выздоровеет.

Какие шансы заболеть после "Ковишилда"?

В Украине, напомним, прививают "Ковишилдом". В своей инструкции индийский производитель ссылается на исследования британской "АстраЗенеки", по формуле которой делается препарат.

Ученые из Великобритании не контролируют заграничное производство и не отвечают за качество. Об эффективности своего препарата они говорят так:

76% - эффективность после одного укола,

70% - эффективность после двух уколов.

Объясним, что означают эти цифры.

На протяжении 22 дней после первого укола иммунитета против ковида вообще нет.

Через 22 дня 24 из 100 человек, которые получат первую дозу, все равно заболеют коронавирусом. У остальных 76 человек иммунный ответ будет до трех месяцев.

30 человек из 100, которые получат вторую дозу, тоже слягут с ковидом. У остальных 70 человек защита от ковида будет около года.

Для сравнения, российская вакцина "Спутник V" обеспечивает эффективность после первого укола 85%. Действие начинается тоже в среднем через 22 дня. Защищать, по утверждению производителя, она будет три-четыре месяца.

В РФ один первый укол вовсе стали называть отдельным препаратом - "Спутником Лайт". Московские ученые будут рекламировать его в первую очередь странам, где "надо очень быстро сбить этот пик смертности". Эффективность "Спутника V" после двух уколов составляет 91,6%.

Вакцина "Пфайзер", по данным производителя, начинает работать с 15 по 28 день после первого укола, защита - 85%. Эффективность после второй дозы - 94%.