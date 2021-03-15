Отбывающий срок в колонии во Владимирской области российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фото в новом образе - в учреждении ему побрили голову. Также политик сообщил, что место, в котором он будет находиться еще около 2,5 лет, является "дружелюбным концлагерям", а по ночам ему не дает спать "мужчина в бушлате", который периодически проверяет, на месте ли заключенный.

Соответствующий пост появился на странице Навального в Facebook в понедельник, 15 марта.

"Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове. Всем привет из "Сектора усиленного контроля А", - написал оппозиционер.

Он добавил, что российская тюремная система "смогла удивить", так как он не представлял, "что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы".

"Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь", - пишет Навальный.

Оппозиционер поделился, что на территории колонии мат и жаргонные слова якобы запрещены и "этот запрет строго соблюдается". Также политика удивило большое количество камер, которые "за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт".

"Мне кажется, кто-то наверху прочитал "1984" Оруэлла и сказал: Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание. Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо", - пишет политик.

Также он рассказал, что сотрудники колонии каждую ночь проверяют его местонахождение, так как ему присвоен статус "склонного к побегу".

"Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да? Вы тоже не теряйте связи со своими близкими. Всех обнимаю", - добавил Навальный.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

Ранее мы писали о том, как отбывает наказание Навальный.