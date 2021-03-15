В понедельник, 15 марта, в Беларуси началась вакцинация против коронавируса китайским препаратом Sinopharm.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения республики Беларусь Дмитрия Пиневича сообщает TACC.

По его словам, прежде, чем начать прививать от Covid-19, препарат исследовали белорусские эксперты и убедились в его качестве.

"Около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап - вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 36-я поликлиника", - рассказал министр.

Напомним, власти Китая одобрили для выхода на рынок первую вакцину от коронавируса Sinopharm в конце 2020 года. По данным производителя, на тот момент она являлась эффективной на 79,34%.

До сегодняшнего дня делали прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Также мы рассказывали, что в конце марта власти Беларуси запускают промышленное производство вакцины "Спутник V", пробная партия которой проходит экспертизу в России.