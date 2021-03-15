Ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы из Киева в Кельн (Германия) и из Одессы в Барселону (Испания) с 3 июля 2021 года, пишет Аvianews.

Ryanair будет выполнять полеты в оба направления дважды в неделю. Рейсы из Киева в Кельн внесены в расписание по средам и субботам, из Одессы в Барселону - по вторникам и субботам.

Минимальная цена перелета на новые рейсы из Киева на лето начинается от 28 евро в одну сторону, из Одессы - от 59 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади с габаритами 40х25х20 см без ограничения по весу.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать возможность переноса или отмены рейсов по коммерческим причинам, из-за карантинных ограничений или отсутствия разрешения на маршрут.

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