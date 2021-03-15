В понедельник, 15 марта, власти Германии приняли решение приостановить иммунизацию населения от коронавируса вакциной производства англо-шведской фармкомпании AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в результате использования этого препарата.

Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на заявление Минздрава ФРГ.

"Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca после рекомендации национального регулирующего органа расследовать сообщения о возникновении тромбов", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения заявило, что это решение было принято в качестве "меры предосторожности" и по рекомендации национального регулятора вакцины Германии, Института Пауля Эрлиха, который призвал к дальнейшему расследованию случаев образования тромбов.

Напомним, 11 марта Дания, а сразу вслед за ней Норвегия и ряд других европейских стран приостановили вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято после сообщения о возможном побочном эффекте в виде образования тромбов. Всего от использования препарата отказались около 20 стран.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют продолжить вакцинацию AstraZeneca, несмотря на возможные побочные эффекты.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему страны запрещают использовать этот препарат и будет ли в дальнейшем для вакцинации украинцев использоваться его индийский аналог CoviShield.