Главный санврач Ляшко заболел ковидом через две недели после укола "Ковишилдом"
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield, получил позитивный тест на Covid-19.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - сообщил Ляшко.
По его словам, как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22 по 90 день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.
"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", - добавил он.
По его словам, все вакцины от коронавируса, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.
Напомним, Ляшко вакцинировался 2 марта вслед за министром здравоохранения Максимом Степановым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Иньекцию от коронавируса главному санврачу страны сделали в больнице Кагарлыка в Киевской области.
По состоянию на сегодняшний день первую дозу из двух необходимых получили уже 53 155 жителей нашей страны.
Также "Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты есть у вакцины CoviShield.