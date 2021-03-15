Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield, получил позитивный тест на Covid-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - сообщил Ляшко.

По его словам, как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22 по 90 день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", - добавил он.

По его словам, все вакцины от коронавируса, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.

Напомним, Ляшко вакцинировался 2 марта вслед за министром здравоохранения Максимом Степановым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Иньекцию от коронавируса главному санврачу страны сделали в больнице Кагарлыка в Киевской области.

По состоянию на сегодняшний день первую дозу из двух необходимых получили уже 53 155 жителей нашей страны.

Также "Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты есть у вакцины CoviShield.