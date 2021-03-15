На этой неделе на телеканалах "Дом" и UATV стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Дома" в Facebook.

"Юлия Мендель комментирует актуальные события, делится своими выводами о происходящем, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что зрители телеканала "Дом" еженедельно смогут задавать свои вопросы в Facebook или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а в воскресенье пресс-секретарь главы государства ответит на них.

Пилотный эпизод выйдет в понедельник, 15 марта, в 19:30 в соцсетях и YouTube. В воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера первого эпизода с трансляцией на всех диджитал-платформах телеканалов "Дом" и UATV.

Сама Мендель уже подтвердила, что сегодня выйдет пилотный эпизод ее нового шоу.

"Не устаем говорить с вами. А особенно-с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube – пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии. Считайте - отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канала "Дом", - написала она в Инстаграме.

Намерение Мендель вести свою программу прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Все идут в телеведущие. Существующий на бюджетные деньги телеканал "Дом" (вещает на русском языке для Крыма и неподконтрольной части Донбасса) запускает авторскую программу пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Ну теперь дело с реинтеграцией обеспечено. Вот только название можно было выбрать чуть креативные. Назвать, например "Посмотрим", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Мендель пообещала большую пресс-конференцию Зеленского.

Также Мендель объяснила, почему Байден не звонит Зеленскому.