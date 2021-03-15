Пожар в реанимации столичной больницы начался с возгорания постельного белья в комнате сестры-хозяйки на третьем этаже здания. Об этом сообщили в ГСЧС. Спасатели отрапортовали о ликвидации пожара.

"15 марта в 14:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о том, что в Дарницком районе на Харьковском шоссе, 121, в больнице возник пожар", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехали спасатели из ближайших подразделений.

"По прибытию было установлено, что на 3-этаже 3-этажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационное отделение, произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственных принадлежностей на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось локализовать пожар уже через полчаса с начала тушения, а еще через 20 минут пожар был ликвидирован.

"Больных Covid-19 в помещениях, где возник пожар не было. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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