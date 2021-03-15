В Норвегии умер один из госпитализированных ранее трех молодых медиков, у которых после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca выявили проблемы, связанные со свертыванием крови.

Об этом сообщает местный портал Nettavisen, в понедельник, 15 марта.

Женщина-врач умерла днем ранее. Ей не было и 50 лет.

"Она получила всю интенсивную терапию, которую мы могли предоставить в Rikshospitalet", - заявил главный врач Университетской больницы Осло Трине Косин.

В то же время в Норвежском агентстве по лекарственным средствам заявили, что такие последствие крайне редко наблюдаются после вакцинации оксфордским препаратом.

"Норвежское агентство по лекарственным средствам подчеркивает, что это редкая картина болезни. У них очень необычное сочетание с низким содержанием тромбоцитов, сгустками крови в мелких и крупных сосудах, а также с кровотечением", - заявил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.

Он также добавил, что сейчас на национальном и европейском уровне проводится исследование связи образования тромбов и вакцинации препаратом AstraZeneca. Он рассказал, что все трое медиков были здоровы, однако больница пытается выяснить, были ли у них какие-то схожие черты. По его словам, больше сообщений о подобных серьезных осложнениях в агентство пока не поступало.

Напомним, 11 марта Дания, а сразу вслед за ней Норвегия и ряд других европейских стран приостановили вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято после сообщения о возможном побочном эффекте в виде образование тромбов. Всего от использования препарата отказались около 20 стран.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют продолжить вакцинацию AstraZeneca, несмотря на массу побочных эффектов.